Впервые в евросезоне 2022/23 Украина прошла игровую неделю без поражений. Близким к неудаче было Динамо, спасшееся от поражения АЕКу из Ларнаки в компенсированное время. Киевляне набрали первые очки в Лиге Европы, но оформили официальный вылет из еврокубков. Матч 6-го тура ЛЕ против Фенербахче будет иметь значение только с точки зрения престижа, премиальных и очков в таблицу коэффициентов. Весной команды Луческу в еврокубках не будет.

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Очередные очки в рейтинг принес Шахтер, расписавший ничью с Селтиком и гарантировавший себе евровесну. "Горняки" будут играть минимум в плей-офф Лиги Европы, а победа над РБ Лейпциг в последнем туре принесет Шахтеру путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

СК Днепр-1 тоже пробился в плей-офф еврокубка. Благодаря победе над Аполлоном, подопечные Александра Кучера гарантировали себе минимум вторую позицию в группе Лиги конференций. В последнем туре против АЗ решится судьба первого места квартета.

По итогам 5-го тура Украина набрала 0,8 балла в таблицу коэффициентов (плюс бонусные 0,2 для СК Днепр-1 за выход в плей-офф) – самая успешная неделя для нас за весь евросезон. Благодаря этому Украина пока вернула себе 15 место, дающее право на участие двух команд в квалификации Лиги чемпионов и пяти клубов в еврокубках в целом. У нас 28,500 балла – Швейцария несколько отстала, Турция и Чехия на малость оторвались.

В евросезоне 2022/23 Украина уже набрала 4,700 балла. Это уже больше, чем в предыдущей кампании (тогда все наши клубы набрали 4,200), а весной Шахтер и СК Днепр-1 продолжат борьбу в еврокубках. Год назад не было ни одной команды – есть прогресс, несмотря на полномасштабную войну и бегство легионеров.

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Таблица коэффициентов УЕФА по состоянию на 28 октября 2022 года (влияет на распределение мест в еврокубках в сезоне 2024/25)