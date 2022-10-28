СК Днепр-1 сделал то, что от него требовалось – пробился в весеннюю стадию еврокубков. Для этого днепряне должно было выигрывать у кипрского Аполлона. И они это сделали – благодаря единственному и победному голу Александра Пихалёнка на 39-й минуте встречи.

СК Днепр-1 прорвался в плей-офф Лиги конференций, удержав победу над Аполлоном благодаря шедевру Пихалёнка

Самое приятное, что после забитого гола украинская команда не начала "парковать автобус" у собственных ворот. Напротив, днепряне пытались увеличить преимущество. Голкипер Аполлона совершил несколько сэйвов и спас свою команду от большего поражения. Так что в этом видеообзоре есть на что посмотреть.