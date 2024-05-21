Львовский клуб заинтересован в услугах сразу трех игроков СК Днепр-1, утверждает Український футбол.

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Речь идет о защитниках Эдуарде Сарапие, Александре Сватке и хавбеке Валентине Рубчинском. Первые двое регулярно получают вызовы в национальную сборную Украины, а третий в молодежку. Карпаты были заинтересованы и в услугах Алексея Гуцуляка, однако этого сборника почти "завербовал" другой клуб УПЛ (ходили слухи о Полесье и Динамо – прим. Футбол 24).

Напомним, СК Днепр-1 готовится к непростому лету и возможной распродаже звезд. А вот Карпаты уже гарантировали себе выход в элиту и строят амбициозные планы на трансферном рынке.

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