toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ДЕСНА - КАРПАТЫ ТРАНСФЕРЫ РЕАЛ МАДРИД - ХЕТАФЕ АНГЛИЯ

С начала ЧМ-2018 Де Хеа отразил лишь 4 из 14 ударов в створ его ворот

21:00 44 Читати українською
С начала ЧМ-2018 Де Хеа отразил лишь 4 из 14 ударов в створ его ворот
Давид Де Хеа / Opta

Неутешительная серия для голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа продолжается.

Испанский вратарь с начала Мундиаля в России пропустил 10 голов за сборную Испанию и МЮ при том, что в створ его ворот попадали только 14 раз.

ЧМ-2018: Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

Таким образом, Де Хеа спасает свою команду только в 28,5% ударов, сообщает Opta.

К слову, испанец пять раз попадал в символическую сборную сезона в Англии. Кроме этого, его трижды признавали лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам сезона.

Напомним, сегодня МЮ уступил Брайтону, пропустив трижды уже в первом тайме. "Чайки" трижды пробивали в створ Де Хеа и трижды праздновали забитый гол.

Спасатель за 78 тысяч фунтов – Миньоле возглавил рейтинг самых дорогих сейвов в АПЛ

Англия2 турАмекс Стэдиум (Брайтон)

Брайтон - Манчестер Юнайтед: Воскресенье 19 августа 2018

Брайтон
Матч окончен
3 : 2
Манчестер Юнайтед
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Брайтон - Манчестер Юнайтед Давид Де Хеа Давид Де Хеа Испания Испания
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
35
мин
Реал Мадрид
23:15
Хетафе
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Залиште відгук