С начала ЧМ-2018 Де Хеа отразил лишь 4 из 14 ударов в створ его ворот

Неутешительная серия для голкипера Манчестер Юнайтед Давида Де Хеа продолжается.

Испанский вратарь с начала Мундиаля в России пропустил 10 голов за сборную Испанию и МЮ при том, что в створ его ворот попадали только 14 раз.

ЧМ-2018: Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

Таким образом, Де Хеа спасает свою команду только в 28,5% ударов, сообщает Opta.

К слову, испанец пять раз попадал в символическую сборную сезона в Англии. Кроме этого, его трижды признавали лучшим игроком Манчестер Юнайтед по итогам сезона.

Напомним, сегодня МЮ уступил Брайтону, пропустив трижды уже в первом тайме. "Чайки" трижды пробивали в створ Де Хеа и трижды праздновали забитый гол.

Спасатель за 78 тысяч фунтов – Миньоле возглавил рейтинг самых дорогих сейвов в АПЛ