Брайтон дома сенсационно победил Манчестер Юнайтед

Брайтон в родных стенах уверенно победил Манчестер Юнайтед в рамках 2-го тура английской Премьер-лиги.

"Красные дьяволы" неожиданно уступили Брайтону. На 25-й минуте матча подопечные Гьютона открыли счет. Марч прострелом нашел Мюррея, который опередил Линделёфа в штрафной Юнайтед и открыл счет в поединке.

Уже через две минуты "чайки" смогли увеличить свое преимущество. Брайтон воспользовался неразберихой в оборонительных порядках Манчестера. Нокар отдал точную передачу на Даффи, который расстрелял Де Хеа, попав в угол ворот.

После такого удара подопечные Моуринью немного проснулись и на 34-й минуте встречи, после подачи с углового мяч отскочил к Шоу, который выполнил точный навес на Лукаку. Бельгиец пробил в упор головой и не ошибся.

Под занавес второго тайма Брайтон забил третий раз – Грос получил классную передачу от партнера и выходил на свидание с Де Хеа, однако, защитник МЮ Байли не дал пробить Гросу, сфолив на нем в штрафной. Пенальти уверенно реализовал сам Паскаль – 3:1.

Подопечные Моуринью смогли отыграли один мяч, но было уже поздно. Погба реализовал пенальти на 90+5 минуте, установив окончательный счет на табло.

В итоге 3:2 Брайтон удержал победный счет в матче с Манчестер Юнайтед.

Чемпионат Англии, 2 тур

Брайтон – Манчестер Юнайтед – 3:2

Голы: Мюррей, 25 Даффи 27 Гросс (пен) 44 – Лукаку, 34, Погба (пен) 90+5