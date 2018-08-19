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Від початку ЧС-2018 Де Хеа відбив лише 4 з 14 ударів в ствір його воріт

20:56 294 Читать на русском
Від початку ЧС-2018 Де Хеа відбив лише 4 з 14 ударів в ствір його воріт
Давід Де Хеа / Opta

Невтішна серія для голкіпера Манчестер Юнайтед Давіда Де Хеа продовжується.

Іспанський воротар з початку Мундіалю в Росії пропустив 10 голів за збірну Іспанію та МЮ при тому, що у ствір його воріт влучали лише 14 разів.

ЧС-2018: Де Хеа пропустив 6 голів з 7 ударів у площину воріт

Таким чином, Де Хеа рятує свою команду лише у 28,5 % ударів, повідомляє Opta.

До слова, іспанець п'ять разів потрапляв у символічну збірну сезону в Англії. Окрім цього, його тричі визнавали найкращим гравцем Манчестер Юнайтед за підсумками сезону.

Нагадаємо, сьогодні МЮ поступився Брайтону, пропустивши тричі вже у першому таймі. "Чайки" тричі пробивали в площину воріт Де Хеа і тричі святкували забитий гол.

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Брайтон - Манчестер Юнайтед: Неділя 19 серпня 2018

Брайтон
Матч завершено
3 : 2
Манчестер Юнайтед
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Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Брайтон - Манчестер Юнайтед Давід Де Хеа Давід Де Хеа Іспанія Іспанія
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