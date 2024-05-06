К ряду потенциальных претендентов на Георгия Судакова присоединился еще один гранд.

Полузащитник Шахтера Георгий Судаков может продолжить карьеру в Челси, сообщает Daily Mail.

Тоттенхэм провел встречу с Шаблием по трансферу Судакова, – The Mirror

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин присутствовал на Стэмфорд Бридж на матче 33-го тура АПЛ, в котором команда Маурисио Почеттино разбила Эвертон (6:0). По информации источника, именно там и состоялись первые серьезные контакты относительно возможного трансфера.

Отмечается, что руководство "синих" хотело уточнить ценник на футболиста. В контракте игрока указана сумма отступных 125 миллионов фунтов стерлингов, однако ожидается, что донецкий клуб будет готов отпустить его дешевле – сумма возможного трансфера оценивается в 65 миллионов фунтов.

Интересно, что после этого Палкин заявил СМИ: "В это летнее трансферное окно у Судакова есть большой шанс перейти в большой клуб. У нас были определенные контакты с топ-клубами, а некоторые не ведут с нами прямые переговоры, но держат руку на пульсе".

В Челси понимают, что конкуренция за Судакова будет серьезной (об интересе к игроку ранее заявляли Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм, Интер, Наполи и другие гранды), но надеются, что хорошие отношения, которые сложились между клубами после трансфера Мудрика, помогут лондонцам.

Напомним, в текущем сезоне Георгий провел за Шахтер 33 матч во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 6 ассистов. Его контракт с "горняками" действует до 31 декабря 2028 года. Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

Шахтар хоче вивести ціну Судакова на пік, а тоді продати. Але якщо у них не вийде?