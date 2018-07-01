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ЧМ-2018: Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

18:48 6 Читати українською
ЧМ-2018: Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот
Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

Голкипер национально сборной Испании Давид Де Хеа не часто выручает свою команду на чемпионате мира-2018.

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа пропустил с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

Испания – Россия – видео голов

Таким образом, 27-летний голкипер пропустил 6 голов на Мундиале после 7 ударов в створ его ворот.

Напомним, Де Хеа ранее пропустил три гола от Криштиану Роналду в матче с Португалией, а также два мяча в игре с Марокко.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Россия.

ЧМ 20181/8 финала

Испания - Россия: Воскресенье 01 июля 2018

Испания

live
1 : 1
Россия
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Давид Де Хеа Давид Де Хеа Испания Испания ЧМ 2018 Испания - Россия
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