ЧМ-2018: Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

Де Хеа пропустил 6 голов из 7 ударов в створ ворот

Голкипер национально сборной Испании Давид Де Хеа не часто выручает свою команду на чемпионате мира-2018.

Голкипер сборной Испании Давид Де Хеа пропустил с пенальти в матче 1/8 финала ЧМ-2018 против России.

Испания – Россия – видео голов

Таким образом, 27-летний голкипер пропустил 6 голов на Мундиале после 7 ударов в створ его ворот.

Напомним, Де Хеа ранее пропустил три гола от Криштиану Роналду в матче с Португалией, а также два мяча в игре с Марокко.

Напомним, "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию матча Испания – Россия.