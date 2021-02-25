Товарищеский матч

Легия – Легия 2 – 3:0

Голы: Мучи, 48, Яхшибоев, 50, Русин, 58

Русин оценил свой переход в Легию – форвард Динамо нацелился на трофеи

Легия только вчера объявила о подписании 22-летнего украинца на правах аренды, которая рассчитана до конца календарного 2021 года. Сегодня Русин уже получил шанс сыграть за свою новую команду.

Польский клуб воспользовался паузой в графике и организовал товарищеский матч. Соперником стала резервная команда. Футболисты, которые играли накануне в чемпионате, получили отдых. Именно поэтому не сыграл Артем Шабанов. А вот Русин фактически провел дебютную встречу.

Как сообщает пресс-служба Легии, в первом тайме счет открыт не был. Все решило начало второй половины, где на протяжении десятиминутки основная команда отгрузила сопернику три "сухих" мяча. Отметим, что довершил разгром именно Русин, который замкнул прострел от Павла Вшолека.

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