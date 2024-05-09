Унион выиграл Кубок Бельгии впервые за 89 лет – в финале был повержен экс-соперник Шахтёра по ЛЧ
В четверг, 9 мая, Антверпен уступил в финале Кубка Бельгии Униону (0:1).
Кубок Бельгии, финал
Унион Сент-Жилуаз – Антверпен – 1:0
Гол: Матида, 45+1
Марк ван Боммель упустил возможность выиграть с Антверпеном ещё один титул на прощанье. Легенда Баварии покинет самый старый клуб Бельгии по окончании сезона без победы в национальном Кубке. В четверг Антверпен уступил в финале турнира Униону Сент-Жилуаз (0:1).
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Единственный гол в этой встрече был забит в компенсированное время к первому тайму. Японский левый центральный защитник "жёлто-синих" Коки Матида подключился к розыгрышу углового и выиграл верховую борьбу на дальней штанге. Антверпену так и не удалось отыграться.
Так Унион Сент-Жилуаз выиграл свой третий национальный Кубок в своей истории. Он стал первым за 89 лет. Ранее брюссельский клуб выигрывал этот трофей в 1913 и 1914 годах.
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