"Я очень рад, что присоединился к Легии. Я участвовал в тренировочных сборах Динамо, и думаю, что могу сыграть на 100 процентов. Я полностью сконцентрирован на Легии, и хочу помочь команде побеждать и завоевывать трофеи", – цитирует Русина официальный сайт клуба.

Шабанов дебютировал за Легию со сверхрезультативной победы – украинец помог команде возглавить турнирную таблицу

Польский гранд арендовал украинского нападающего до 2021 года, права на Назария принадлежат киевскому Динамо. Недавно Легия объявила о подписании еще одного футболиста киевлян – защитника Артема Шабанова.

После 18-ти туров чемпионата Польши Легия лидирует в таблице, опережая ближайшего преследователя на один зачетный балл.

"Навіть у російському Уралані я розмовляв українською": наставник Львова – про мовний скандал і бій проти Динамо