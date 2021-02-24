Чеслав Михневич – не только крутой по польским меркам наставник (завоевывал трофеи далеко не с грандами, привел местную молодежку к наибольшему успеху за 20 лет), но и большой поклонник украинского футбола. Теплый разговор с Мирчей Луческу на сборах перед матчем Динамо – Легия. Благосклонность к таланту игроков киевского клуба. Трансферы Шабанова и Русина этой зимой. Для варшавского гранда эти переходы – нечто совершенно уникальное. Ведь даже самая богатая польская команда, хоть несколько лет назад и пыталась (рекордный бюджет клуба доходил до 39 миллионов евро), сейчас и рядом не стоит с нынешним финансово ослабленным Динамо.

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А взять сразу парочку игроков основной обоймы Киева? Для "военных" просто бесценно. На видео, которые варшавская пресс-служба записывала по случаю приезда обоих украинцев, хорошо заметно приветливое отношение Михневича. Тренер знает русский, а Русин как минимум понимает и может ответить на польском, перемешанном с украинскими словами. Если не станут заниматься ерундой, оба динамовца должны играть стабильно. По крайней мере начало Шабанова обнадеживает, все шансы стать кумиром публики у него есть. Фанаты на форумах приняли почти мгновенно, а это, хотя и не долговечная, но важная вещь.

Хотя дебют Артема и случился при скандальных обстоятельствах. Легия пропустила 2 гола после 45 минуты, поэтому в перерыве пришлось выпускать украинца, который только-только начал работать с командой. Правый полузащитник сборной Польши Павел Вшолек стал жертвой этого изменения ситуации на поле с тактическими перестановками тренера. Наставник решил перевести выше одного из защитников, а снять атакующего хавбека. Последнего и заменил Шабанов, чью роль Михневич видит именно самой комфортной для самого Артема: на месте левого стоппера в тройке центрбеков, где тот сможет максимально эффективно использовать свою рабочую ногу. Ведь как было моментами в Динамо – Шабанов закрывал позицию, требующую работы правой, и это доставляло ему проблем.

Так вот о скандале. Вшолек настолько разозлился из-за быстрой замены, что начал крайне эмоционально качать права уже в перерыве. Как сообщил журналист портала Meczyki.pl Томаш Влодарчик (он одним из первых написал об успешности переговоров с Шабановым) и подтвердил портал legia.net, 28-летний хавбек даже начал угрожать разрывом контракта. Экс-вингер Сампдории и Куинз Парк Рейнджерс поднял скандал на всю раздевалку, кричал об отсутствии уважения. Якобы еще и не подал руки Михневичу, хотя потом пытался сгладить углы заявлением о своем профессионализме и честных рабочих отношениях с главным тренером. Тема облетела ведущие польские СМИ, рапортирующие о планах Легии наказать свою звезду штрафом, который должен пойти на благотворительные цели.

Павел был далеко не худшим на поле. По индексу Инстат Вшолек обошел Шабанова, заняв место в тройке лучших. В свою очередь Артем поразил надежной игрой на оборону, с ним команда стала выглядеть убедительнее. Его оценка (318 баллов) – уровень рекордной среднекомандной (319). По статистическим показателям Легии лучше, чем в этом матче, за весь текущий сезон еще не видели. Шабанов завершил лидером по проценту выигранных единоборств (6 из 8 дало 75%) и успешности верховых дуэлей (3 из 3). Успел обыграть соперника на дриблинге, 4 раза отобрать мяч, а потерять – только раз (здесь тоже не было равных).

Не помог ли бы такой игрок Динамо? Сложно сказать. Во время правления Михайличенко был период, когда Шабанов и Попов образовывали одну из самых солидных пар центрбеков в Киеве. По крайней мере на втором этаже такой катастрофы, как сейчас, не было. Но с Луческу как-то не сложилось – игрок и особого доверия тренера не получал, и сам заметно нервничал. Даже на тех же зимних сборах выдал значительно худший процент выигранных единоборств, чем у основных конкурентов. Да и в клубе решили наигрывать более молодых, а потому и перспективнее в плане потенциальной продажи в топ-чемпионаты Забарного и Попова.

Без сомнений, Артем должен помочь Легии завоевать чемпионство. Фанаты успели полюбить украинца за единственный тайм. "Еще один случай, который подтверждает: качественный игрок не требует времени на "мифическую" акклиматизацию. Великолепная игра левой ногой – этого Легии столь долго не хватало. Сбалансировал нашу защиту, успокоил игру". Первое выступление Шабанов убеждает своей солидностью и хладнокровием в оборонной игре, умелым розыгрышем мяча от своих ворот. Внешне он будто не переживает никаких эмоций. Наставник Легии, как и болельщики, также отметил его первый пас.

Защитник, один из лучших матчей в своей карьере сыгравший на позиции левого фулбека против Барселоны в ЛЧ, нашел место, которое может стать отличным трамплином. Сразу после того выезда на Камп Ноу случились 0:3 от Шахтера, а дальше 28-летний защитник не получил ни одной официальной минуты. При этом нельзя сказать, что защита Динамо стала сильнее. Неудивительно, что Луческу не смог убедить его остаться. Похвально, что у игрока есть амбиции и он не готов просто сидеть, получить приличную зарплату. Конечно, сам Шабанов не решил бы всех проблем киевлян, но эта аренда – прекрасный шанс для киевского клуба вернуть себе более уверенного игрока с добротным европейским бэкграундом.

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