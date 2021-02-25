Товариський матч

Легія – Легія 2 – 3:0

Голи: Мучі, 48, Яхшибоєв, 50, Русин, 58

Русин оцінив свій перехід в Легію – форвард Динамо націлився на трофеї

Легія лише вчора оголосила про підписання 22-річного українця на правах оренди, яка розрахована до кінця календарного 2021 року. Сьогодні Русин вже отримав шанс зіграти за свою нову команду.

Польський клуб скористався паузою у графіку і організував товариський матч. Суперником стала резервна команда. Футболісти, які грали напередодні в чемпіонаті, отримали відпочинок. Саме через це не зіграв Артем Шабанов. А от Русин фактично провів дебютну зустріч.

Як повідомляє прес-служба Легії, у першому таймі рахунок відкритий не був. Все вирішив початок другої половини, де упродовж десятихвилинки основна команда відвантажила супернику три "сухих" м'ячі. Відзначимо, що довершив розгром саме Русин, який замкнув простріл від Павла Вшолека.

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