Заря будет вынуждена обходиться без Назария Русина в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы против Славии.

Ключевой нападающий все же не поехал с командой в Польшу, сообщает ТаТоТаке.

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В последние недели Русина связывают с трансфером в Европу, однако сейчас проблема не в этом. 24-летний форвард на последней тренировке Зари почувствовал боль в креплении приводной мышцы. Игрок остался в Львове, где индивидуально занимается реабалитацией.

Напомним, матч Славия – Заря в Праге состоится 24 августа, начало в 20:00. Повторная встреча намечена на 31 августа и определит, кто будет играть в группе ЛЕ, а кто – в группе ЛК.

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