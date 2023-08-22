Зоря буде змушена обходитись без Назарія Русина у першому матчі плей-офф кваліфікації Ліги Європи проти Славії.

Ключовий нападник все ж не поїхав з командою до Польщі, інформує ТаТоТаке.

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Останніми тижнями Русина пов'язують з трансфером у Європу, однак зараз проблема не в цьому. 24-річний форвард на останньому тренуванні Зорі відчув біль у кріпленні привідного м'язу. Гравець залишився у Львові, де індивідуально займається реабалітацією.

Нагадаємо, матч Славія – Зоря у Празі відбудеться 24 серпня, початок о 20:00. Повторна зустріч запланована на 31 серпня і визначить, хто гратиме у групі ЛЄ, а хто – в групі ЛК.

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