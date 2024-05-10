– Ребята очень хорошо поработали. Я считаю, что мы переиграли соперника и по моментам, и по движению, и по давлению. Подарили гол, дали фору, не смогли отыграться. Моменты были.

Очередной провал Колоса в видеообзоре матча с Зарей – 0:1

У меня к ребятам только уважение. У них очень большое желание изменить ситуацию, выигрывать игры. Сегодня сложилось так. У нас были моменты, не смогли реализовать. Но само движение, настрой – старались играть первым номером, атаковать. Мне понравилась игра.

– Какую установку давали сегодня ребятам?

– Конструктивно играть, следить за балансом обороны и атаки, атаковать, быть агрессивными, быть напористыми, играть в прием, не давать зазоров. У нас такая ситуация, она сама требует активных движений, доставать из себя еще больше. Поэтому здесь очень простая установка. Все хотят выигрывать. Поэтому настрой был только на победу. К сожалению, случилось, как случилось.

– Это ваша 2-я игра. В чем вы заметили прогресс команды?

– Лично для себя я заметил, что мы начали лучше понимать, как мы играем с мячом, как мы играем без мяча. Я вижу большое желание у ребят. Они хотят работать, они готовы работать. У нас очень похожие взгляды на футбол со многими. Я вижу прогресс в том, что мы играем агрессивнее, выше, у нас есть возможности. Пока не сложилось.

– Чего не хватило, по вашему мнению, для реализации этих моментов, которые создала сегодня команда?

– Наверное, немножко мастерства не хватило. Это такие микромоменты, которые решают игру. У Зари до 90-й минуты был, условно говоря, один только выпад – и то мы его сами искусственно создали. И они его реализовали. Мы наседали, Заря 5 защитниками оборонялась, было тяжеловато вскрывать. Но мы старались. Не хватило немножко мастерства. Это нарабатывается на тренировках. Количество повторений перейдет в качество. Но нужно, чтобы это количество было.

– В своих интервью вы говорили, что хотите видеть от своей команды яркий атакующий футбол. Есть понимание, как над этим нужно работать? Ведь времени осталось немного для изменений.

– Вообще очень трудно делать какие-то кардинальные изменения, когда остается 5 туров, когда эмоциональное состояние не самое лучшее, когда немножко другие требования были. Это непросто, но мы не ищем легких путей. Для нас это вызов как для тренеров. Ребята очень мотивированы этими идеями. Они хотят более агрессивно играть. Я хочу играть в футбол, который приносит победы. В яркий футбол можно в отпуске поиграть, а я говорю именно об атакующем, агрессивном футболе.

– Какие задачи стоят перед командой на конец сезона? Чувствует ли себя Колос сейчас безопасно в турнирной таблице?

– Безопасно себя тяжело чувствовать, когда расстояние небольшое, это логично. Задачи – выигрывать игры, действовать конструктивнее, агрессивнее. Очень простые задачи. У нас не так много побед, как хотелось бы клубу, как хотелось бы ребятам. Подбирали качественных игроков для того, чтобы бороться немножко за другие места, получилось так, как получилось. Задача выигрывать, прогрессировать.

– Есть ли у вас амбиции остаться главным тренером команды? Если да, то насколько приблизились к этому после этих 2 матчей?

– Я не думаю об этом. Мы от игры к игре работаем. Я хочу максимально, насколько у меня будет время, дать возможность прогресса, роста, открыть немножко больше перспектив ребятам. Я считаю так: если время будет – мы будем очень интересной командой. Но это тренерская работа, здесь все очень тонко. Я работаю сегодня, и очень доволен этим, – сказал Поздеев в комментарии УПЛ ТВ.

Заря удержала победу над Колосом, прервав безвыигрышную серию и поднявшись в топ-8 УПЛ