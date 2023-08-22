"В Европе Русиным интересуется не только Сандерленд. Лидер Зари отправился с командой на матч плей-офф раунда Лиги Европы против Славии и полноценно тренируется с клубом.

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По информации ТаТоТаке, кроме конкретного предложения от Сандерленда (как минимум третьего по счету от англичан), 25-летним вингером и форвардом интересуется один из клубов бельгийской Лиги Жупиле.

Что же касается анонсированного в прессе перехода в Шахтер, то на сегодняшний день его вероятность крайне мала. Наши источники в донецком клубе опровергают то, что переговоры о Русине вышли на продвинутую стадию", – сообщает ТаТоТаке.

Ранее речь шла о торгах между Сандерлендом и Зарей. Клуб Чемпионшипа якобы предлагал за Русина 2-3 млн евро+процент с будущей продажи, но босс луганчан Евгений Геллер выбивал лучшие условия.

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