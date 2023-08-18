Поединок между Зарей и Александрией должен был стать одним из самых интересных в туре. На такую игру даже пришел главный тренер сборной Украины, однако за Сергея Станиславовича стало обидно. Он потратил свои деньги и время, чтобы увидеть максимально стереотипный матч УПЛ.

В первом тайме команды создали всего по одному моменту. Шулянский мог выводить Александрию вперед на 2-й минуте, сыграв на добивании после заблокированного прострела – впрочем, Артем в ворота не попал. Герреро ответил на 45+1-й ударом из-за пределов штрафной. Мяч прошел рядом с дальней девяткой.

Второй тайм не стал лучше, однако Александрия была значительно острее. На 60-й минуте "аграрии" могли забивать в результате подачи с углового и отскока – Смирный пробил в левый нижний, но сфера пролетела в сантиметрах от стойки. На 75-й же минуте произошел первый и единственный удар в створ – это Плакса бахнул издали, без особых проблем для Турбаевского.

Также подопечные Руслана Ротаня имели несколько неплохих атак с врываниями в штрафную площадь или в ударные зоны перед ней. Особенно в этом плане выделялся новичок Джовани, который мог замыкать кросс Калитвинцева на дальнюю штангу. На 90-й же минуте Влад выстрелил со стандарта в перекладину.

Заря же ничего интересного после перерыва так и не создала. В итоге, финальный свисток зафиксировал нулевую ничью.

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