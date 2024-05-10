Трубин – герой не только на поле, но и за его пределами. 27 апреля в игре против Браги (3:1) на стадионе Эштадиу да Луш вратарь увидел юного болельщика с плакатом, написанным на украинском языке с просьбой подарить футболку. Анатолий не имел возможности воплотить желание маленького болельщика в тот же день, но позже в Instagram напомнил фанату Бенфики о том, что не забыл о нём.

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В среду, 8 мая, голкипер "орлов" устроил встречу с этим маленьким болельщиком, во время которой подарил футболку с автографом. "С помощью Instagram мы отыскали его и встретились. Как и обещал, подарок нашёл своего героя", – написал Трубин и опубликовал соответствующее фото. Болельщику досталась футболка, вратарю сборной Украины – тот самый плакат с просьбой о подарке.