Екстракляса, 23 тур

Легия – Погонь Щецин – 4:2

Голы: Младенович, 4, Пекхарт, 10, 14 (пен.), Вьетеска, 29 – Фращак, 45+1, Дригаш, 83 (пен.)

Легия принимала главного преследователя, который отставал на 7 очков. Арендованные игроки из Динамо получили привычные места – Шабанов в старте, а Русин вне заявки.

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Хозяевам хватило полчаса, чтобы уничтожить Погонь. Очередными голами отметился Томас Пекхарт – чех с 23 точными ударами даже не замечает конкурентов в гонке бомбардиров чемпионата. К "празднику" присоединились и Младенович с Вьетеской. Перед свистком на перерыв Фращак отыграл один мяч. На второй тайм Легия явно вышла в эконом-режиме. К сожалению, одним из худших стал Шабанов. Украинец получил желтую карточку, а потом "привез" пенальти, сфолив в штрафной. Дригаш ударом с "точки" спас Погонь от разгрома.

Легия увеличила свое преимущество до 10 очков. Впереди осталось 7 туров, которые вряд ли помешают столичному клубу защитить титул чемпиона.

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