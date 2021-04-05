Назарий Русин, форвард Динамо, выступающий на правах аренды в Легии, впервые высказался относительно слухов о переводе в дубль.

"Впервые слышу о резервной команде Легии. И что меня отстранили. Я отказался играть за вторую команду из-за искусственного поля. Я сыграл за них на искусственном поле, а после матча у меня очень болело плечо.

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Я спросил у врача, который меня восстанавливал. Мне нельзя играть на искусственном газоне, пока у меня стоит пластина. Очень твердо, и есть риск снова получить травму", – цитирует Русина Динамомания.

Напомним, польские СМИ сообщали, что Назария отстранят от занятий с первой командой якобы из-за отказа принять участие в субботнем матче дубля.

Русин перебрался в Варшаву в конце зимнего трансферного окна, а арендная сделка рассчитана до декабря 2021-го. Украинец еще не дебютировал в Екстраклясе, но провел 30 минут в матче Кубка Польши и еще 59 минут – в дубле.

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