В четвертьфинале Кубка Польши 2020/21 против Пьяста Шабанов сделал решающую ошибку, которая стоила его команде прохода дальше. Польские СМИ приписывали Артему вину и за первый пропущенный гол. После финального свистка 28-летний украинец долго пролежал на холодном газоне. Все игроки обеих команд уже давно были в раздевалке, кроме резервного футболиста соперников. Испанец Жерар Бадия решил поддержать динамовца и провести его в подтрибунное помещение.

Шабанов – "символ поразки": гравець Динамо пережив пекло після вильоту з Кубка, втішав лише 1 суперник, реакція фанатів

Фанаты Легии возмутились, почему во всей их команде не нашлось ни одного человека, который сделал бы аналогичный человеческий поступок. Видео момента стало настолько вирусным, что до сих пор остается на слуху по всей футбольной Польше. Ситуацию обсуждают даже больше сенсационного и не совсем заслуженного поражения. С новой силой разгорелись дискуссии о плохую атмосфере внутри варшавского клуба. Шабанов нечаянно еще раз навредил репутации команды. Поэтому спустя 2 дня главный тренер Легии Чеслав Михневич вынужден был эмоционально комментировать упомянутый эпизод.

"Это был хороший жест Жерара Бадии. Это всегда хорошо воспринимается, чаще всего так делают победители, утешающие проигравших. Но я хотел бы, чтобы ситуации, когда кто-то утешает нас после матчей, случались как можно реже. Другой момент. Даже после чьей-то ошибки не хочу видеть подобное недовольство после игры, когда ложишься на поле и ждешь, что кто-то придет и, возможно, занесет тебя в раздевалку. Будем говорить с Шабановым на эту тему.

Я не говорю, что он сделал что-то не так, но данная ситуация всегда неудобна. Часть игроков ушли в раздевалку и даже не знали, что Артем все еще там лежит. Никто не знал, как долго он там лежал. Я узнал об этом, идя на эту пресс-конференцию. Раньше понятия не имел о всей ситуации. Это неудобно. Понимаю разочарование, горечь игрока, частично – раскаяние, демонстрацию огромного желания не повторять таких ошибок, а только побеждать.

Однако в будущем я объясню игрокам, чтобы они не делали таких вещей. Вы должны уметь держать такие ситуации при себе, максимум отреагировать в раздевалке. Нам этот театр не нужен. Сейчас говорим о поражении от Пьяста и ситуации с Шабановым. Должны полностью избегать таких моментов. Еще когда мы пропустили гол и развели с центра поля, было заметно его огромное отчаяние. Он стоит, согнувшись пополам. Кричу ему, чтобы вернулся к игре и сконцентрировался, потому что впереди еще много времени.

Артем страшно это пережил. Я поговорю с ним, чтобы он не проявлял такой слабости. Ты показываешь свою слабость перед соперником. Случилась плохая вещь, ты допустил ошибку, но ничего страшного – было достаточно времени, чтобы это исправить. Ошибка с голом его. Даже самые большие злопыхатели не должны приписывать ответственность за это Вьетеске. Шабанов не хотел наобум выбивать мяч, стремился быстро построить новую атаку, мы не хотели терять время. Артем отдал слишком легкий пас, поле не идеально, мяч отскочил иначе, чем обычно", – Михневич рассказывал бо одном игрока больше, чем о всех остальных.

На портале Legionisci.com украинец получил самый низкий балл за игру против Пьяста (1,6, оценки можно поставить от 1 до 6). А вот пользователи сайта Legia.net не согласились с такой публичной критикой эмоций Шабанова. "Михневич сделал из него мягкотелого плаксу. Мог бы обойтись без этой порки перед прессой. Каждый по-своему проявляет эмоции. Михневич недоволен игроком, который тяжело переживал поражение. Наверное, ему больше нравится Вшолек, который после матча улыбался в разговоре с тренером соперника.

Веселый Чесьо видит психологическую нестабильность Шабанова, поэтому бьет по нему. Не так давно в команде было много сильных характеров. Доходило до того, что ультрас вынуждены были приходить на тренировку и ставить их на место, потому что игроки вылезали на голову тренеру. Как по мне, вопрос времени, когда футболисты уволят его. Шабанов, пожалуй, не очень много поиграет у нас. Завалил в 2 голах, а за то, что переживал это на газоне, получил взбучку. Как так можно критиковать эмоции своего футболиста... Где ты был со своими комментариями, когда Вшолек тебя вы**ал в перерыве с Вислой Плоцк?" – большинство фанатов не поняли своего тренера, которого обвиняют в двойных стандартах.

Отметим, что в упомянутой игре дебютировал Назарий Русин. Еще один арендованный динамовец даже успел нанести первый удар издалека, но с мизерными шансами на успех. WyScout оценил его в 0,01 xG, то есть обычно такие залетают раз в 100 случаев. Худший процент успешности действий (47%) показал только другой игрок, вышедший на замену. Фанаты Легии иронизируют, что "Назарий превратился в секретного агента, который очень умело маскировал свое присутствие на поле, поэтому ее никто не заметил".

Зато Шабанов стал третьим по этому показателю – 86 успешных ТТД со 112. Хуже, чем обычно, было с единоборствами. Артем выиграл 12 с 23. У Русина только одна успешная дуэль с 4. Шабанов допустил 13 потерь, в частности, 4 на своей половине поля, что стало одним из худших показателей в Легии. Мог исправиться голевым пасом с фланга, который оценен в 0,04 ожидаемого ассиста, но не сложилось.

Журналисты спросили главного тренера, не будет ли на ближайший матч изменений в тройке защитников с переводом фулбека Юрановича в центр. Михневич не ответил однозначно. В то же время наставник Легии слишком откровенно и строго показал на всю страну, как ему не понравилось то, что Шабанов "заставил" его оправдываться перед СМИ. Ситуация в раздевалке лидера чемпионата Польши достаточно сложная, если не сказать напряженная. Поэтому ближайшие матчи будут очень важными для защитника, за плечами которого 2 матча в составе национальной сборной Украины.