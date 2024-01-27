"Мы против того, чтобы плодить дополнительные чемпионаты, которые будут нести дополнительные расходы и не будут способствовать развитию футболистов. Считаю, что чемпионат U-21 себя полностью дискредитировал предыдущим периодом, когда там была куча договорных матчей, когда большинству клубов УПЛ этот чемпионат был не нужен, когда уровень комплектации и конкурентности команд был очень низким.

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Эти команды держали "для галочки", как сейчас некоторые держат U-19. Мы предлагали, чтобы это первенство проходило по спортивному принципу – чтобы команды понижались и повышались в классе в зависимости от результатов в чемпионате U-19, а не УПЛ. Чтобы там играли сильнейшие футболисты.

Для нас эти матчи – просто выброшены в помойку, никакой пользы не имеют. Считаем, что игры должны развивать футболистов, давать возможность расти и прогрессировать. А когда ты выходишь и забиваешь 7-9 голов без сопротивления, то пользы нет. Лучше провести двустороннюю игру между собой. Когда к нам на матч приезжают команды, у которых нет ни врача, ни обслуживающего персонала... Приезжает один тренер с помощником, и все. Для чего тогда эти команды? Нам "для галочки" не нужны чемпионаты, команды, матчи, турниры и тому подобное.

Мы тогда стояли на позиции, что этот чемпионат надо ликвидировать, потому что он не приносит никакой пользы для молодых футболистов. Мы сделали свой шаг, заявили Рух-2 во Вторую лигу. Они играют в конкурентной лиге со взрослыми мужиками, которые оказывают им сопротивление. У каждой из команд есть свои задачи, они сражаются за деньги, за какое-то свое будущее, есть премиальные. А в чемпионате U-21 или U-19 нет никаких задач, они просто "для галочки", потому что регламент требует. С минимальными затратами, так же как женские команды. Для меня непонятно, зачем этот женский чемпионат в том виде, который он имеет сейчас. Его надо развивать, но не искусственно, как это есть сегодня.

Говорю честно и откровенно – для нас это просто "галочка", чтобы получить лицензию. Подписали соглашение с каким-то клубом, тратим на это определенную сумму – и все. Но мы этим не занимаемся, не развиваем этот женский футбол, потому что это искусственно. Потому что мы в этом некомпетентны, не понимаем, что это такое, и не знаем, как это должно развиваться. У нас нет специалистов, которые могли бы это развивать. Мы просто выполняем требование регламента", – сказал Дедышин в комментарии Tribuna.

Напомним, накануне новоиспеченный вице-президент УАФ Сергей Ребров заявил о важности для института сборных возобновления чемпионата U-21.

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