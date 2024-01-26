Зимние сборы, товарищеские матчи клубов УПЛ

Заря – Краковия (Польша) – 0:2

Голы: Ракоци, 41, Макух, 75

Металлист 1925 – Вольфсберг (Австрия) – 1:3

Голы: Борячук, 87 – Яшич, 43, Балло, 51, Забитцер, 73

Рух – Домжале (Словения) – 2:3

Голы: Плюман, 22, 56 – Ступаревич, 31, 78 (п.), Крупич, 60

Рух – Сараево (Босния и Герцеговина) – 0:2

Голы: Оливейра, 33, Пеньяранда, 45+4

Верес – Брера Струмица (Северная Македония) – 3:2

Голы: Гайдучик, 5, Годя, 27, Шарай, 61 – Милованович, 35, Ристовски, 69

Динамо проиграло первый матч года – вопиющие фейлы защитников, слабая атака с упущенными шансами Буяльского

В пятницу, 26 января, сразу пятеро представителей УПЛ провели свои товарищеские встречи, готовясь к продолжению сезона. И лишь одна из команд праздновала в этот день победу. Но обо всем по порядку.

Динамо в первом матче года уступило представителю Косово – Балкани (0:2). Заря также проиграла свой дебютный поединок бывшей команде Евгения Коноплянки – Краковии. Поляки забили по голу в каждом из таймов, оставив немало пищи для размышлений тренерскому штабу луганчан.

С поражения стартовал на посту наставника Металлиста 1925 Виктор Скрипник. Соперником харьковчан был австрийский Вольфсберг, который забил в ворота "желто-синих" три мяча. Украинцев хватило лишь на гол престижа на последних минутах – отличился Андрей Борячук.

Рух провел сразу два поединка и оба проиграл. Сначала подопечные Виталия Пономарева устроили перестрелку со словацким Домжале – Плюман оформил дубль, но соперник забил на один мяч больше. А впоследствии львовян в сухую обыграл боснийский Сараево.

За честь всех украинцев в этот день отдувался Верес, которому удалось взять гору над северомакедонской Брерой. Интересно, что за ровенчан отличился вчерашний изгнанник Дмитрий Годя.

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