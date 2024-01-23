Контрольный матч между Славией и Слованом, запланированный на 4 февраля, был отменён.

Славия отменила запланированный на 4 февраля контрольный матч с братиславским Слованом из-за того, что словацкая команда провела товарищескую игру с московским Динамо. Об этом информирует официальный сайт пражского клуба.

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Слован подмочил свою репутацию, сыграв матч с командой из страны-террориста. Он проиграл её со счётом 1:2. Словацкий клуб стал четвёртым иностранным соперником Динамо, который согласился сыграть против московской команды с начала вторжения России в Украину. Ранее пожать руку оккупантам также согласились боснийская Баня-Лука, болгарская Арда и узбекистанский Олимпик.

Напомним, что все российские команды и сборные были отстранены УЕФА и ФИФА от участия в международных соревнованиях. Агрессор должен расплачиваться за свои поступки.

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