Ругани заинтересовал Арсенал

Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" добавили центрбэка туринцев в перечень возможных приобретений, сообщает The Express.

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После трансфера в Юве Маттейса Де Лигта Ругани, очевидно, будет лишь четвертой опцией в центре обороны для тренерского штаба после собственно нидерландца, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В поисках игровой практики 24-летний итальянец может сменить клубную прописку. В свою очередь Арсенал стремится усилить центр обороны из-за скандала с Лораном Косьельни, который очевидно вернется во Францию.

В сезоне 2018/19 Даниэле Ругани провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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