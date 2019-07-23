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Ругани заинтересовал Арсенал

19:00 30 Читати українською
Ругани заинтересовал Арсенал
Даниэле Ругани / LaPresse

Защитник туринского Ювентуса Даниэле Ругани попал в сферу интересов лондонского Арсенала.

"Канониры" добавили центрбэка туринцев в перечень возможных приобретений, сообщает The Express.

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После трансфера в Юве Маттейса Де Лигта Ругани, очевидно, будет лишь четвертой опцией в центре обороны для тренерского штаба после собственно нидерландца, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. В поисках игровой практики 24-летний итальянец может сменить клубную прописку. В свою очередь Арсенал стремится усилить центр обороны из-за скандала с Лораном Косьельни, который очевидно вернется во Францию.

В сезоне 2018/19 Даниэле Ругани провел 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 мяча.

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