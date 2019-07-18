Цыганков подошел бы Арсеналу, но слишком много стоит – клуб не может оформить "рациональный" трансфер украинца

У лондонского Арсенала очень сложное положение, в том числе на трансферном рынке. По мнению экспертов, Виктор Цыганков мог бы усилить "канониров".

Арсенал переживает тяжелые времена. В клубе царит хаос. Единственный настоящий футбольный специалист в руководстве Свен Мислинтат ушел оттуда, поскольку слова боссов расходились с действиями. Капитан команды устроил бойкот, а средств на усиление нет. Лондонцы загнали себя в критическую ситуацию.

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При ограниченном бюджете подписывается космический контракт (350 тысяч фунтов в неделю) с Месутом Озилом. Как следствие, нет денег продолжить сотрудничество с Аароном Рэмзи – самый стабильный игрок последних лет уходит из Арсенала бесплатно.

В то же время ситуация с Озилом только ухудшается. Немец регрессирует, главный тренер Унаи Эмери не видит его в команде, а продать Месута мешает огромная зарплата – ни один клуб не хочет такого футболиста с таким окладом. Однако Эмери вынужден кого-то продавать, чтобы получить деньги на новичков.

В конце весны авторитетный журналист Дэвид Орнштейн сообщил, что трансферная кампания "канониров" будет полностью зависеть от результата финала Лиги Европы. Победа и выход в ЛЧ на следующий сезон – 100 млн фунтов, поражение – 40 миллионов. Итог битвы с Челси все помнят – Арсенал пролетел мимо Лиги чемпионов и остался с мизерным бюджетом для трансферов.

Лондонцам катастрофически нужен центрбэк. Лоран Кошельны бойкотировал предсезонные сборы в США (клуб якобы нарушил обещание), а Шкодран Мустафи лучше бы туда не ехал. Фаны Арсенала, которые давно недовольны уровнем игры немца, уничтожили его после результативной ошибки в сегодняшней игре с Баварией.

Вместо того, чтобы подписать достойного партнера Папастатопулосу, Арсенал завершает сделку по 18-летнему Уильяму Салиба из Сент-Этьенна (хороший футболист на перспективу, но не для мгновенного результата). А также покупает юного форварда Габриэля Мартинелли за 6 млн фунтов.

Попытки приобрести Кирана Тирни разбиваются о мелкий кошелек – Селтик не хочет продавать левого защитника за 15 млн, а больше Арсенал предложить не может. Слухи о приезде Малкома за 50 миллионов из Барселоны просто смешные. Реальным усилением пока что выглядит только вероятная аренда Дани Себальоса из Реала.

"Арсенал подпишет 3-4 больших игроков, которые мгновенно усилят команду. Они могут присоединиться к нам уже в ближайшие дни", – заверил болельщиков Унаи Эмери. Впрочем, каких "больших" игроков можно сейчас взять на 40 миллионов фунтов – загадка. За эти деньги лондонцы не могут выторговать даже одного Уилфрида Заху, которого Кристал Пэлас оценивает вдвое дороже.

Судя по интересу к Захе, Арсенал ищет вингера. Аналитики сайта Tifo Football подготовили перечень "рациональных трансферов", которые были бы полезными для Унаи Эмери. Одним из таких называют приобретение вингера сборной Украины Виктора Цыганкова.

Важно, что автор не ориентируется на слухи в прессе, а предлагает игроков, которые подходят по игровым характеристикам. Главные требования: хорошая динамика, поставленный удар, дриблинг.

"Цыганков – крайний форвард с рабочей левой ногой, который отлично работает с мячом. В прошлом сезоне УПЛ забил 11 голов (+7 с пенальти), набрав 9,4xG. Шел в дриблинг в среднем 4,2 раза за матч – успешность 77%.

Он записал себе в актив 9 ассистов из 7,5xA, а также выполнял по 2,3 проникающей передачи за один поединок. Это показывает, что Цыганков способен проходить в опасные зоны и создавать моменты.

Впрочем, этого футболиста оценивают в 20 миллионов евро, что не совсем соответствует возможностям Арсенала. Клуб серьезно рискнет, если решится выплатить такую ​​сумму за Цыганкова", – говорится в материале.

Напомним, что лидером Динамо интересовались немецкие и итальянские гранды, наибольший интерес якобы проявлял Наполи. Также Цыганкова за последний год сватали в Тоттенхэм и Севилью. Однако Игорь Суркис считает, что Виктору еще рано ехать в иностранный чемпионат. И 20 миллионов евро, приведенных в материале, вряд ли убедят президента "бело-синих" в обратном.

Цыганков в рамках подготовки к новому сезону не сыграл еще ни в одном спарринге Динамо. Сначала его отсутствие вообще было загадочным – в сети распространились слухи о том, что Динамо готовит свою звезду к продаже. Затем появилась информация о повреждении. 21-летний вингер до сих пор работает по индивидуальной программе.

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