Ругані зацікавив Арсенал

Оборонець туринського Ювентуса Даніеле Ругані потрапив до сфери зацікавлень лондонського Арсенала.

"Каноніри" додали центрбека туринців до переліку можливих придбань, повідомляє The Express.

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Після трансферу до Юве Маттейса Де Лігта Ругані, вочевидь, буде лише четвертою опцією у центрі оборони для тренерського штабу після власне нідерландця, Джорджо К'єлліні та Леонардо Бонуччі. У пошуках ігрової практики 24-річний італієць може змінити клубну прописку. Натомість Арсенал прагне підсилити центр оборони через скандал із Лораном Кошельни, який вочевидь повернеться до Франції.

У сезоні 2018/19 Даніеле Ругані провів 20 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі.

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