Косьельни согласовал контракт сразу с двумя клубами, – СМИ

Капитан Арсенала Лоран Косьельни сменит клубную прописку в ближайшее время.

Защитник Арсенала Лоран Косьельни согласовал контракт с французскими Бордо и Ренном, сообщает журналист Yahoo Sports Ману Лонжон.

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Отмечается, что француз перейдет в тот клуб, который сумеет договориться с Арсеналом насчет трансфера. Напомним, что Косьельни не пошел с "канонирами" в предсезонное турне.

Добавим, что контракт 33-летнего Кошельны с Арсеналом рассчитан до лета 2020 года. В сезоне-2018/19 Лоран провел 31 матч на клубном уровне, забив при этом 3 гола.

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