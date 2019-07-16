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"Для меня все ясно", – Эмери прокомментировал демарш Косьельни

17:03 21 Читати українською
"Для меня все ясно", – Эмери прокомментировал демарш Косьельни
Унаи Эмери / Reuters

Главный тренер Арсенала поделился мнением относительно Лорана Косьельни, который не захотел ехать с командой на тренировочные сборы.

"Я трижды разговаривал с ним об этой ситуации. Мы хотели, чтобы Лоран поехал с нами, но он решил этого не делать.

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Для меня сейчас все ясно. Мы должны продолжать двигаться вперед. Сейчас это дело касается только игрока и клуба. Они должны обсуждать эту ситуацию и уже делают это. Я жду итогов их диалога и решения, которое они примут. Не могу больше ничего добавить", – приводит слова Эмери Guardian.

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Напомним, француз не захотел лететь в летнее турне с Арсеналом. Капитан "канониров" планировал вернуться на родину этим летом, однако клуб отказался его отпускать.

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Англия Унаи Эмери Унаи Эмери Лоран Косьельни Лоран Косьельни Арсенал Арсенал
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