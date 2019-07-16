toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Роуз не поедет в предсезонное турне Тоттенхэма – лондонцы готовы продать опального защитника

22:23 36 Читати українською
Роуз не поедет в предсезонное турне Тоттенхэма – лондонцы готовы продать опального защитника
Дэнни Роуз / Reuters

Защитник Дэнни Роуз не поедет вместе с лондонским Тоттенхэмом в азиатское турне перед стартом сезона 2019/20.

Тренерский штаб "шпор" не возьмет опытного англичанина в Сингапур, сообщает The Telegraph.

Почеттино-младший подписал контракт с Тоттенхэмом

Роуз останется на Альбионе и, очевидно, займется поиском новой команды. Ранее защитник заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, 29-летний защитник постоянно жалуется на недостаточное количество игрового времени.

В сезоне 2018/19 Дэнни Роуз провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. Он перебрался в Тоттенхэм из Лидса летом 2007 года.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
"Я не понимал, почему всех волнует моя прическа", – Шапаренко объяснил шокирующую смену имиджа
10:10
677
Теги
Англия Дэнни Роуз Дэнни Роуз Тоттенхэм Тоттенхэм
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
58
мин
Фиорентина
04:00
Чивас Гвадалахара
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук