Роуз не поедет в предсезонное турне Тоттенхэма – лондонцы готовы продать опального защитника

Защитник Дэнни Роуз не поедет вместе с лондонским Тоттенхэмом в азиатское турне перед стартом сезона 2019/20.

Тренерский штаб "шпор" не возьмет опытного англичанина в Сингапур, сообщает The Telegraph.

Почеттино-младший подписал контракт с Тоттенхэмом

Роуз останется на Альбионе и, очевидно, займется поиском новой команды. Ранее защитник заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон. Кроме того, 29-летний защитник постоянно жалуется на недостаточное количество игрового времени.

В сезоне 2018/19 Дэнни Роуз провел 37 матчей во всех турнирах, в которых отдал 5 результативных передач. Он перебрался в Тоттенхэм из Лидса летом 2007 года.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів