Пари Сен-Жермен встречается с дортмундской Боруссией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

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Первый полуфинал завершился минимальной победой Боруссии, но теперь команде Эдина Терзича нужно удержать преимущество в Париже. Дортмунд вообще не изменил состав, а Луис Энрике, кроме вынужденной замены Эрнандеса на Беральдо, выставил в основе Рамуша вместо Барколя.

Стартовые составы команд

ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Дембеле, Рамуш, Мбаппе.

Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Асенсио, Данилу, Ли, Коло Муани, Мукиеле, Солер, Барколя, Шкриньяр, Заг.

Боруссия: Кобель – Рюэерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Адейеми – Фюлькруг.

Запасные: Майер, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьен, Байно-Гиттенс.

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