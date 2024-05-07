ПСЖ – Боруссия: стартовые составы и онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов
Пари Сен-Жермен встречается с дортмундской Боруссией в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов. Стартовые составы команд и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".
Матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд стартует в 22:00 по киевскому времени. Смотреть поединок в прямом эфире можно на платформе MEGOGO. "Футбол 24" проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
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Первый полуфинал завершился минимальной победой Боруссии, но теперь команде Эдина Терзича нужно удержать преимущество в Париже. Дортмунд вообще не изменил состав, а Луис Энрике, кроме вынужденной замены Эрнандеса на Беральдо, выставил в основе Рамуша вместо Барколя.
Стартовые составы команд
ПСЖ: Доннарумма – Хакими, Маркиньос, Беральдо, Мендеш – Заир-Эмери, Витинья, Руис – Дембеле, Рамуш, Мбаппе.
Запасные: Навас, Тенас, Угарте, Асенсио, Данилу, Ли, Коло Муани, Мукиеле, Солер, Барколя, Шкриньяр, Заг.
Боруссия: Кобель – Рюэерсон, Хуммельс, Шлоттербек, Маатсен – Джан, Забитцер – Санчо, Брандт, Адейеми – Фюлькруг.
Запасные: Майер, Лотка, Озджан, Нмеча, Алле, Ройс, Вольф, Мукоко, Мален, Зюле, Ветьен, Байно-Гиттенс.
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