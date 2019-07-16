Роуз не поїде в передсезонне турне Тоттенхема – лондонці готові продати опального захисника

Оборонець Денні Роуз не поїде разом із лондонським Тоттенхемом в азійське турне перед стартом сезону 2019/20.

Тренерський штаб "шпор" не візьме досвідченого англійця в Сингапур, повідомляє The Telegraph.

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Роуз залишиться на Альбіоні й, вочевидь, займеться пошуком нової команди. Раніше оборонець заявив, що йому байдуже, чи залишиться він у Тоттенхемі на наступний сезон. Крім того, 29-річний захисник постійно жаліється на недостатню кількість ігрового часу.

У сезоні 2018/19 Денні Роуз провів 37 матчів у всіх турнірах, у яких віддав 5 результативних передач. Він перебрався до Тоттенхема з Лідса влітку 2007 року.

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