toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Почеттино-младший подписал контракт с Тоттенхэмом

21:57 87 Читати українською
Почеттино-младший подписал контракт с Тоттенхэмом
Маурицио и Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Полузащитник Маурицио Почеттино подписал первый профессиональный контракт. Он является сыном главного тренера лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Юный вингер подписал соглашение со "шпорами" и выложил фотографию памятного момента в своем Instagram.

Триппьер близок к переходу в Атлетико

Почеттино-младший пока будет выступать за Тоттенхэм U-23. Другие детали контракта в данный момент остаются неизвестными. Ранее Маурицио Почеттино выступал за команду U-18 лондонского клуба. В его активе 23 матча, в которых он забил 4 мяча.

К слову, новичок Тоттенхэма родился в Испании, когда его отец – нынешний наставник "шпор" Маурисио Почеттино – выступал за Эспаньол.

Небезпека для Зінченка, жахаюча Барса та хитрий Ювентус: як змінились склади 10-и грандів Європи у період трансферів

blog_ava
Малиновский официально перешел в Аталанту
17:06
942
Теги
Англия Тоттенхэм Тоттенхэм Маурисио Почеттино Маурисио Почеттино Маурицио Почеттино Маурицио Почеттино
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
4
час
:
58
мин
Фиорентина
04:00
Чивас Гвадалахара
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук