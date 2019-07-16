Почеттино-младший подписал контракт с Тоттенхэмом

Маурицио и Маурисио Почеттино / фото из соцсетей

Полузащитник Маурицио Почеттино подписал первый профессиональный контракт. Он является сыном главного тренера лондонского Тоттенхэма Маурисио Почеттино.

Юный вингер подписал соглашение со "шпорами" и выложил фотографию памятного момента в своем Instagram.

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Почеттино-младший пока будет выступать за Тоттенхэм U-23. Другие детали контракта в данный момент остаются неизвестными. Ранее Маурицио Почеттино выступал за команду U-18 лондонского клуба. В его активе 23 матча, в которых он забил 4 мяча.

К слову, новичок Тоттенхэма родился в Испании, когда его отец – нынешний наставник "шпор" Маурисио Почеттино – выступал за Эспаньол.

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