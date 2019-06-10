Роуз заявил, что ему безразлично, останется ли он в Тоттенхэме на следующий сезон

Защитник Тоттенхэма Дэнни Роуз не переживает по поводу своего будущего.

Англичанин готов к тому, что летом придется искать новую команду.

"Если я останусь – замечательно, если нет – тоже прекрасно. Ни для кого не секрет, что журналисты долго обсуждают мой переход в другие клубы.

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Политика команды заключается в том, что игроки отправляются на трансфер, когда достигнут определенного возраста", – приводит слова Роуза журналист Sky Sports Роб Дорсетт.

В прошлом сезоне АПЛ 28-летний латераль провел 26 матчей и сделал четыре результативные передачи.

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