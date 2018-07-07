ЧМ-2018 Россия – Хорватия: ничья после первого тайма

Россияне забили первыми благодаря безумному удару от Черышева, но вскоре сборная Хорватии смогла восстановить равновесие усилиями Крамарича.

Игру активнее начали россияне, пытаясь завладеть территориальным преимуществом. Подопечные Черчесова создали и первые полумоменты. Дважды пытались пробить по воротам Черышев и Дзюба, но обе попытки были заблокированы хорватскими защитниками. Соперник ответил двумя острыми моментами от Ребича: сначала Анте выполнил опасный прострел, однако угрозу отвел Акинфеев, а затем он же откликнулся на подачу от партнера с углового и головой пробивал по воротам, но мяч прошел над перекладиной.

Россия – Хорватия – видео гола

На 15-й минуте хорватам удалось заработать очень опасный штрафной в непосредственной близости от ворот сборной России, но исполнение удара от Ракитича оставляло желать лучшего – значительно выше ворот. В середине тайма хорваты создали еще один момент: Врсалько выполнил острую подачу с фланга в штрафную, а Перешич пробивал головой, но не попал в ворота. Ответ от России был убийственным: Черышев получил мяч метрах в 25-ти от ворот и шальным ударом с левой в девятку поразил ворота Субашича – 1:0. Подопечные Златко Далича очень быстро пришли в себя и отыгрались: Манджукич отдал точную передачу на голову Крамарича, который "расстрелял" ворота Акинфеева.

ЧМ-2018. 1/4 финала

Россия – Хорватия – 1:1

Голы: Черышев, 31 – Крамарич, 39