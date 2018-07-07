ЧС-2018 Росія – Хорватія: нічия після першого тайму

Росіяни забили першими завдяки шаленому пострілу від Черишева, але невдовзі збірна Хорватії змогла відновити рівновагу зусиллями Крамаріча.

Гру активніше розпочали росіяни, намагаючись заволодіти територіальною перевагою. Підопічні Черчесова створили й перші напівмоменти. Двічі намагалися пробити по воротах Черишев та Дзюба, але обидві спроби були заблоковані хорватськими захисниками. Суперник відповів двома гострими моментами від Ребіча: спершу Анте виконав небезпечний простріл, проте загрозу відвів Акінфєєв, а згодом він же відгукнувся на подачу від партнера з кутового та головою пробивав по воротах, але м'яч пройшов над поперечкою.

Росія – Хорватія – відео голів

На 15-й хвилині хорватам вдалося заробити дуже небезпечний штрафний в безпосередній близькості від воріт збірної Росії, але виконання удару від Ракітіча залишало бажати кращого – значно вище воріт. В середині тайму хорвати створили ще один момент: Врсалько виконав гостру подачу з флангу до штрафного майданчика, а Перешіч пробив головою, проте не влучив у ворота. Відповідь від Росії була вбивчою: Черишев отримав м'яч метрах в 25-ти від воріт та шаленим ударом з лівої у дев'ятку вразив ворота Субашича – 1:0.

Підопічні Златко Даліча дуже швидко прийшли до тями та відігралися: Манджукіч віддав точну передачу на голову Крамаріча, який "розстріляв" ворота Акінфєєва.

ЧС-2018. 1/4 фіналу

Росія – Хорватія – 1:1

Голи: Черишев, 31 – Крамаріч, 39