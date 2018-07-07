toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ШВЕЦІЯ - АНГЛІЯ РОСІЯ - ХОРВАТІЯ БРАЗИЛІЯ - БЕЛЬГІЯ Новини ЧС 2018

ЧС-2018 Росія – Хорватія: нічия після першого тайму

21:48 369 Читать на русском
ЧС-2018 Росія – Хорватія: нічия після першого тайму
ЧС-2018 Росія – Хорватія: нічия після першого тайму

Росіяни забили першими завдяки шаленому пострілу від Черишева, але невдовзі збірна Хорватії змогла відновити рівновагу зусиллями Крамаріча.

Гру активніше розпочали росіяни, намагаючись заволодіти територіальною перевагою. Підопічні Черчесова створили й перші напівмоменти. Двічі намагалися пробити по воротах Черишев та Дзюба, але обидві спроби були заблоковані хорватськими захисниками. Суперник відповів двома гострими моментами від Ребіча: спершу Анте виконав небезпечний простріл, проте загрозу відвів Акінфєєв, а згодом він же відгукнувся на подачу від партнера з кутового та головою пробивав по воротах, але м'яч пройшов над поперечкою.

Росія – Хорватія – відео голів

На 15-й хвилині хорватам вдалося заробити дуже небезпечний штрафний в безпосередній близькості від воріт збірної Росії, але виконання удару від Ракітіча залишало бажати кращого – значно вище воріт. В середині тайму хорвати створили ще один момент: Врсалько виконав гостру подачу з флангу до штрафного майданчика, а Перешіч пробив головою, проте не влучив у ворота. Відповідь від Росії була вбивчою: Черишев отримав м'яч метрах в 25-ти від воріт та шаленим ударом з лівої у дев'ятку вразив ворота Субашича – 1:0.

Підопічні Златко Даліча дуже швидко прийшли до тями та відігралися: Манджукіч віддав точну передачу на голову Крамаріча, який "розстріляв" ворота Акінфєєва.

ЧС-2018. 1/4 фіналу

Росія – Хорватія – 1:1

Голи: Черишев, 31 – Крамаріч, 39

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія

live
1 : 1
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Хорватія Головне Хорватія Хорватія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Зозуля узгодив новий контракт з Альбасете
    Іспанія — 17:441315 Зозуля узгодив новий контракт з Альбасете
2
дн
:
20
год
:
32
хв
Флора
18:30
Хапоель Беєр-Шева
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук