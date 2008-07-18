ЧМ-2018: Хорватия – вторая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионате мира

Сборная Хорватии победила Россию в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Балканцы стали лишь второй командой в истории Кубка мира, которая смогла выиграть две подряд серии 11-метровых на одном Мундиале.

Хорватия стала последним полуфиналистом ЧМ-2018. В 1/4 финала подопечные Златко Далича победили Россию в серии 11-метровых ударов.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Хорватия стала лишь второй командой в истории чемпионатов мира, которая смогла выиграть две подряд серии пенальти в плей-офф одного Мундиаля, информирует Opta.

Напомним, в 1/8 финала хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов победили Данию.

В 1990 году такое же достижение покорилось Аргентине, которая одолела Югославию и Италию в 1/4 и 1/2 финала соответственно.

К слову, в полуфинале Хорватия сыграет против Англии.

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