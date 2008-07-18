toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола ЧМ 2018
РОССИЯ - ХОРВАТИЯ ШВЕЦИЯ - АНГЛИЯ БРАЗИЛИЯ - БЕЛЬГИЯ Новости ЧМ 2018

ЧМ-2018: Хорватия – вторая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионате мира

00:20 55 Читати українською
ЧМ-2018: Хорватия – вторая команда в истории, выигравшая две подряд серии пенальти на чемпионате мира
Даниэль Субашич / фото: ФИФА

Сборная Хорватии победила Россию в серии пенальти в 1/4 финала чемпионата мира-2018. Балканцы стали лишь второй командой в истории Кубка мира, которая смогла выиграть две подряд серии 11-метровых на одном Мундиале.

Хорватия стала последним полуфиналистом ЧМ-2018. В 1/4 финала подопечные Златко Далича победили Россию в серии 11-метровых ударов.

Россия – Хорватия – 2:2 (пен. 3:4) – видео голов и обзор матча

Хорватия стала лишь второй командой в истории чемпионатов мира, которая смогла выиграть две подряд серии пенальти в плей-офф одного Мундиаля, информирует Opta.

Напомним, в 1/8 финала хорваты также в серии послематчевых 11-метровых ударов победили Данию.

В 1990 году такое же достижение покорилось Аргентине, которая одолела Югославию и Италию в 1/4 и 1/2 финала соответственно.

К слову, в полуфинале Хорватия сыграет против Англии.

ЧМ-2018: определились полуфинальные пары турнира

ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
Теги
Хорватия Хорватия ЧМ 2018 Россия - Хорватия Аргентина Аргентина
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
2
дн
:
17
час
:
9
мин
Флора
18:30
Хапоэль Беер-Шева
Угадай исход матча

Новости

Все новости
Все новости
Чемпионат мира 2018
Залиште відгук