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Россия – Хорватия: Модрич – лучший игрок матча

00:35 21 Читати українською
Россия – Хорватия: Модрич – лучший игрок матча
Лука Модрич против россиян / Getty Images

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

Лука Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, информирует официальный сайт ФИФА.

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Капитан сборной Хорватии вывел свою команду в полуфинал чемпионата мира. В дополнительное время Модрич выполнил прекрасную подачу с углового, ассистировав таким образом Виде. В серии послематчевых пенальти хавбек Реала был точен.

В полуфинале Хорватия встретится со сборной Англии, которая несколько ранее уверенно прошла шведов.

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ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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