Россия – Хорватия: Модрич – лучший игрок матча

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 против России.

Лука Модрич стал лучшим игроком матча 1/4 финала ЧМ-2018 Россия – Хорватия, информирует официальный сайт ФИФА.

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Капитан сборной Хорватии вывел свою команду в полуфинал чемпионата мира. В дополнительное время Модрич выполнил прекрасную подачу с углового, ассистировав таким образом Виде. В серии послематчевых пенальти хавбек Реала был точен.

В полуфинале Хорватия встретится со сборной Англии, которая несколько ранее уверенно прошла шведов.

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