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Россия – Хорватия: Черышев догнал Роналду и Лукаку в гонке бомбардиров ЧМ-2018

23:08 22 Читати українською
Россия – Хорватия: Черышев догнал Роналду и Лукаку в гонке бомбардиров ЧМ-2018
Денис Черышев (справа) / фото: Твиттер сборной России

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил гол в ворота Хорватии в поединке 1/4 финала чемпионата мира-2018. Это уже 4-й гол россиянина на турнире.

Гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 стал для Дениса Черышева уже 4-м на Мундиале. По этому показателю 27-летний хавбек догнал Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.

Россия – Хорватия – видео голов

Ранее Черышев оформил дубль в поединке 1 тура против Саудовской Аравии, а также забил в ворота Египта в матче 2 тура. Интересно, что в пассиве Черышева еще и автогол в матче против Уругвая.

Напомним, лидером в гонке бомбардиров пока является Харри Кейн, в активе которого 6 голов. Кейн и Лукаку продолжают выступления на Кубке мира, в то время как Роналду уже прекратил борьбу.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018

Источник: Футбол 24
ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия

live 120'
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
Хорватия
перейти к матчу турнирная таблица матчи
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