Россия – Хорватия: Черышев догнал Роналду и Лукаку в гонке бомбардиров ЧМ-2018

Полузащитник сборной России Денис Черышев забил гол в ворота Хорватии в поединке 1/4 финала чемпионата мира-2018. Это уже 4-й гол россиянина на турнире.

Гол в ворота Хорватии в матче 1/4 финала ЧМ-2018 стал для Дениса Черышева уже 4-м на Мундиале. По этому показателю 27-летний хавбек догнал Ромелу Лукаку и Криштиану Роналду.

Россия – Хорватия – видео голов

Ранее Черышев оформил дубль в поединке 1 тура против Саудовской Аравии, а также забил в ворота Египта в матче 2 тура. Интересно, что в пассиве Черышева еще и автогол в матче против Уругвая.

Напомним, лидером в гонке бомбардиров пока является Харри Кейн, в активе которого 6 голов. Кейн и Лукаку продолжают выступления на Кубке мира, в то время как Роналду уже прекратил борьбу.

Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018