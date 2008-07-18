Россия – Хорватия: Вида – третий игрок, забивший хозяевам чемпионатов мира в овертаймах

Защитник сборной Хорватии Домагой Вида отличился интересным достижением, забив России в дополнительное время на чемпионате мира-2018.

Домагой Вида отличился в воротах России в четвертьфинальном матче ЧМ-2018 на 115-й минуте. Таким образом, экс-защитник киевского Динамо стал лишь третьим игроком в истории чемпионатов мира, который забил хозяевам турнира в овертайме, информирует Mister Chip.

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Ранее такое достижение покорилось только итальянцам Фабио Гроссо и Алессандро Дель Пьеро на ЧМ-2006 против Германии.

Также отметим, что Вида забил первый гол в дополнительное время на этом Мундиале. Предыдущие 3 матча, в которых были овертаймы, не подарили забитых мячей в течение 30 дополнительных минут.

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