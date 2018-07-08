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ЧМ-2018: определились полуфинальные пары турнира

7 июля 23:53 284 Читати українською
ЧМ-2018: определились полуфинальные пары турнира
Бельгия вышла в полуфинал чемпионата мира-2018 / фото: Твиттер сборной Бельгии

На чемпионате мира-2018 завершились матчи 1/4 финала. По их итогам стали известны полуфиналисты Мундиаля. Ими стали Франция, Бельгия, Англия и Хорватия.

Франция, Бельгия, Англия и Хорватия стали полуфиналистами чемпионата мира-2018. Эти 4 команды и разыграют титул чемпиона мира.

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В поединках 1/4 финала, которые прошли 6 июля, Франция одолела Уругвай, а Бельгия победила Бразилию. В матчах 7 июля Англия оказалась сильнее Швеции, а Хорватия в серии пенальти победила Россию.

В полуфиналах сыграют Франция – Бельгия (10 июля) и Хорватия – Англия (11 июля). Победители 15 июля сыграют в финале.

Источник: Футбол 24
ЧМ 20181/4 финала

Россия - Хорватия: Суббота 07 июля 2018

Россия
Матч окончен
2 : 2
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватия
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