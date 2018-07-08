ЧМ-2018: определились полуфинальные пары турнира

ЧМ 2018 — 01:14 4657
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ЧМ-2018 прогноз букмекеров – кто фавориты на победу перед полуфиналами
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ЧМ-2018 Россия – Хорватия: хорваты оставили Россию за бортом Мундиаля и сыграют в 1/2 финала против АнглииЧМ 2018 — 01:04 1623
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Россия – Хорватия: онлайн-трансляция матча 1/4 финала ЧМ-2018 – как это былоЧМ 2018 — 7 июль 5132
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Швеция – Англия: Пикфорд – лучший игрок матчаЧМ 2018 — 7 июль 119
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Ярмоленко пройдет медосмотр в Вест Хэме, трансфер могут оформить уже завтраГермания — 7 июль 748
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