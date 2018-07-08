ЧМ-2018: определились полуфинальные пары турнира

На чемпионате мира-2018 завершились матчи 1/4 финала. По их итогам стали известны полуфиналисты Мундиаля. Ими стали Франция, Бельгия, Англия и Хорватия.

Франция, Бельгия, Англия и Хорватия стали полуфиналистами чемпионата мира-2018. Эти 4 команды и разыграют титул чемпиона мира.

ЧМ-2018: в вылете Бразилии обвиняют Шахтер и его игроков – беспощадная критика бразильских фанатов

В поединках 1/4 финала, которые прошли 6 июля, Франция одолела Уругвай, а Бельгия победила Бразилию. В матчах 7 июля Англия оказалась сильнее Швеции, а Хорватия в серии пенальти победила Россию.

В полуфиналах сыграют Франция – Бельгия (10 июля) и Хорватия – Англия (11 июля). Победители 15 июля сыграют в финале.