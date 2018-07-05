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Роналду в январе Если я стою 100 миллионов евро, значит меня не любят

13:10 267 Читати українською
Роналду в январе Если я стою 100 миллионов евро, значит меня не любят
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард Реала Криштиану Роналду сделал заявление в январе касательно стоимости, за которую сейчас может перейти в Ювентус.

В последние дни в СМИ сообщают, что Криштиану Роналду согласился на переход в туринский Ювентус за 100 миллионов евро, а зарплата португальца составит 30 миллионов евро в год.

Правда, в январе футболист сделал резкое заявление по сумме, за которую его хотят продать в Турин.

"Если я стою 100 миллионов евро, это означает, что в клубе меня не любят", – цитирует Криштиану Marca.

Португальский бомбардир провалил первую часть сезона, "прорвало" его только зимой 2018 года.

"Никто не будет платить ему столько, сколько платим ему сейчас мы, и мы не можем никого продавать, зарабатывая такие деньги", – заявляли болельщики королевского клуба.

После киевского финала ЛЧ 2017/2018 Реал – Ливерпуль (3:1) португалец намекнул на свой возможный отъезд из Сантьяго Бернабеу, сказав, что он имел хорошие времена в Мадриде, но Флорентино Перес сразу заявил, что Криштиану имеет действующий контракт и останется в клубе.

Сам футболист сообщал, что причиной его стремление уйти не является финансы. Флорентино Перес и Жорже Мендеш встретятся для обсуждения будущего португальца.

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