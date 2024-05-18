"Клуб дает мне покой, мы должны продолжать работать с энтузиазмом, я понимаю слухи, но это ничего не меняет.

Хави получит значительную компенсацию от Барселоны за увольнение, – источник

Есть ли у вас ощущение, что меня хотят уволить? Я не знаю и меня это не интересует. Доверие президента, вице-президента и Деку является незыблемым. Я понимаю СМИ, но они говорят мне другое.

Мы встретимся с Лапортой, но все остается так, как было три недели назад, когда мы объявили о нашем продолжении нашего сотрудничества. Мы находимся в постоянном контакте, если будут изменения, мы о них сообщим. Я сосредоточен на том, чтобы победить и начать новый проект.

Рассердился ли Лапорта? А кто об этом говорит? Я не отвечаю перед СМИ. Ничего подобного он мне не говорил. Только поощрение перед игрой", – цитирует Хави AS.

Напомним, что каталонская пресса сообщала, что руководство Барселоны собирается уволить испанца после завершения сезона.

Жирона проиграла Вильяреалу, не сумев вернуть вторую позицию – Цыганков мог забивать дважды, Довбик не попал