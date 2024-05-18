Боруссия Дортмунд разорвала Дармштадт в 34-м туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча.

Марко Ройс проводил последний матч перед родным Вестфаленом. Почти 35-летний хавбек устроил настоящее шоу – ассист и эффектный гол со штрафного за тайм.

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После перерыва Боруссия добила Дармштадт точными ударами Брандта и Малена. Ройс под бешеные овации партнеров, соперников и трибун покинул поле на 82-й минуте. Впереди последний сверхважный бой – финал ЛЧ против Реала на Уэмбли 1 июня.