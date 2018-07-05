Перес обсудит с Мендешом будущее Роналду

ЧМ 2018 — 4 июль 3585
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ЧМ-2018 Колумбия – Англия: команда Саутгейта драматично выходит в 1/4, или Когда Харри встретил Ерри
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ЧС-2018: Англія поборола своє головне прокляття, Саутгейт реабілітувався, а за цим спостерігали понад 24 млн англійцівЧМ 2018 — 4 июль 195
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"Наче вперше займатися сексом". Салах нагадував випускника інфізу, Клопп – викладача квантової фізики, а Зідан усміхавсяИнтервью — 4 июль 304
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Символическая сборная 1/8 финала ЧМ-2018: Субашич, Мина, все форварды ПСЖЧМ 2018 — 4 июль 405
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8 послематчевых пенальти на ЧМ-2018 отражено с нарушением правил: почему голкиперы наглеют, а их за это не наказываютЧМ 2018 — 4 июль 1751
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