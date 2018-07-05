Перес обсудит с Мендешом будущее Роналду

Президент Реала Флорентино Перес и агент Жорже Мендеш обсудят будущее португальского форварда Криштиану Роналду.

Флорентино Перес и Жорже Мендеш обсудят будущее Криштиану Роналду, сообщает Marca.

Моджи: Думаю, что Роналду уже подписал контракт с Ювентусом

Сам поругалець настроен покинуть Мадрид из-за конфликта с президентом "сливочных" и, как уверяет игрок, деньги не играют главной роли.

Ранее сообщалось, что Криштиану согласился на трансфер в Ювентус за 100 миллионов евро и ищет дом в Турине.