– Мы слышали ваш достаточно жесткий диалог с арбитрами. Я так понимаю, речь шла о моменте с пенальти?

– Жесткий? Я спокойно разговариваю. Просто человеку доказываю, что ни Динамо ничего не нужно, ни нам. Суди, что есть. Если там был пенальти – ну, извините, тогда не знаю. Если там был офсайд у Дибанго – тоже извините, тогда я слепой.

Сейчас нормальные технологии. Есть iPad, на котором можно пересмотреть сразу момент. Но это уже такое, это мы проехали. Я просто не понимаю этих ошибок. Как мы хотим, чтобы потом наши судьи судили в Европе? Никогда они не судили и не будут судить. Единицы.

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– Этот вопрос, я так понимаю, не про заангажированность, а про уровень?

– Я не говорю, какая там ангажированность? Никому ничего не надо. Это уровень наш, не больше, не меньше. Я же без всяких оскорблений. Я все равно пожелал наилучшего. Они должны делать из этих ошибок какие-то выводы и двигаться дальше. А то они нам потом рассказывают: "Да вы лучше играйте". Но мы-то играем. Мы работаем, вы тоже работайте, вот и все.

– Были несколько экспериментов, потому что позволяло турнирное положение. Довольны игрой своей команды? Потому что начало неудачное получилось, 2 мяча быстро пропустили.

– А что не получилось? Что пенальти поставили, которого не было? Второй мяч пропустили. Но если брать в целом игру – мне очень понравилось, как мы играли. У нас было вдоволь моментов, могли забивать также. Мы играли на равных что 1-й тайм, что 2-й. Есть над чем работать, есть куда двигаться дальше, поэтому будем еще больше работать и убирать эти ошибки.

– Твердохлеб – парень талантливый, но в основном он у вас на замены пока выходит. Сегодня – первая игра в основе в УПЛ, и против Динамо, забил. Может ли он еще больше спрогрессировать уже в следующем сезоне?

– Нужно время. Я думаю, все будет нормально. Я еще раз повторюсь: мы взяли игрока из Миная, который на сегодня борется за выживание. Я это очень хорошо понимал. Работящий человек, дай Бог ему двигаться дальше. Все будет хорошо, я на него очень рассчитываю, – поделился Вернидуб в эфире FootballHub.

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