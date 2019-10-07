Роналду: Прекрасное ощущение – снова оказаться на вершине

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду поделился впечатлениями от матча 7-го тура Серии А против Интера, в котором его команда сумела нанести первое поражение "нерадзурри" в нынешнем чемпионате Италии (2:1).

"Очень сильное выступление команды. Прекрасное ощущение – снова оказаться на вершине турнирной таблицы", – написал Роналду в инстаграме.

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Отметим, что в матче против Интера Роналду поразил ворота Самира Хандановича, но арбитр Джанлука Рокки после просмотра видеоповтора отменил гол.

Напомним, после победы над Интером "Старая синьора" возглавила турнирную таблицу Серии А. В активе у подопечных Маурицио Сарри 19 очков после семи матчей.

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