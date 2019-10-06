Ювентус победил Интер в Дерби Италии и стал лидером чемпионата

Ювентус одолел Интер (2:1) в матче 7-го тура Серии А 2019/20 и возглавил турнирную таблицу. Отчет о поединке читайте на "Футбол 24".

Матч и онлайн-трансляция Интер – Ювентус стартовал в 21:45. Обе команды являются лидерами чемпионата Италии – "нерадзурри" в предыдущих турах набрали максимальные 18 очков, а у туринцев было на 2 пункта меньше. Таким образом текущее Дерби Италии было не только громкой вывеской, но и настоящей битвой за место на верхушке турнирной таблицы Серии А.

Особого внимания заслуживала и тренерская дуэль – Антонио Конте и Маурицио Сарри в свое время не без успеха работали в Челси. Интересно, что поединок Интер – Ювентус стал первым противостоянием этих наставников в их карьере.

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Команды начали поединок в хорошем темпе с высокими скоростями, и уже на 4-й минуте Ювентус открыл счет. Пауло Дибала с угла штрафной мощным ударом отправил мяч между ног Шкриняру в дальний угол ворот Хандановича! Дебютный гол аргентинца в Серии А 2019/20. Интересно, что Интер впервые в нынешнем чемпионате Италии вынужден был отыгрываться – ранее подопечные Конте непременно забивали первыми.

На 9-й минуте Роналду буквально немного не хватило до второго гола – мощный удар португальца приняла на себя перекладина. Встречная контратака Интера завершилась выходом 2 в 2, но Ромелу Лукаку не сумел обыграть защитника и потерял мяч.

На 17-й минуте Интер заработал пенальти – Де Лигт сыграл рукой в ​​борьбе с Мартинесом. Противоречивый эпизод, но арбитр поединка Джанлука Рокки своего решения не изменил. Лаутаро с "отметки" был точен – удар в нижний угол без шансов для Войцеха Щенсны. 1:1 – дерби однозначно оправдывало возложенные надежды.

Роналду мог снова вывести туринцев вперед, но с перспективного штрафного попал в Лукаку. Хозяева ответили куда острее – Мартинес классно пробил в дальний верхний угол, но Щенсны тоже не дремал, эффектно отбив мяч в прыжке. Тут же Юве едва не привез гол сам себе – Щенсны неудачно отдал на Пьянича, который едва не потерял мяч, выбив его в последний момент. На 34-й минуте Интер понес серьезную потерю – Стефано Сенси, который является одним из лидеров команды в этом сезоне, получил травму и покинул поле. Вместо него Антонио Конте выпустил Матиаса Весино.

Под конец тайма еще одна возможность была у Криштиану Роналду, но Ханданович сыграл отменно, парируя удар португальца. В следующем эпизоде ​​КР7 все же поразил ворота Хандановича – туринцы уже успели отпраздновать, но арбитр отменил взятие ворот из-за небольшого офсайда у Дибалы. VAR решил судьбу эпизода, помешав действующим чемпионам снова выйти вперед в счете. Интер в последние минуты первой половины игры отдал инициативу, но счет до перерыва больше не изменился. 1:1 – мировая по итогам 45-ти минут.

Второй тайм начался с нескольких опасных моментов у ворот "нерадзурри". Бернардески классно провел с линии штрафной – Ханданович все видел и сыграл надежно. Очередной выстрел Роналду был не слишком удачным, поскольку мяч полетел в нескольких метрах от ворот. А вот Дибала мог оформить дубль – первую попытку аргентинца нейтрализовал голкипер, а добивание было неточным.

Последовала серия замен – у Ювентуса появились Игуаин и Бентанкур вместо Бернардески и Хедиры, а Конте вместо опытного Година выпустил молодого Алессандро Бастони. Сразу же классная возможность была у Лаутаро, но аргентинец откровенно передержал мяч – ни удара, ни паса на совершенно свободного Д'Амброзио. Лукаку упал в штрафной Ювентуса после контакта с Бонуччи, но второй пенальти в ворота "Старой синьоры" Джанлука Рокки не назначил.

Мог забивать Матиас Весино – после его удара и рикошета от Де Лигта мяч задел стойку и покинул пределы поля. Спустя несколько минут аргентинец снова попытал счастья, но на этот раз откровенно неудачно. Ювентус ответил ударом Бентанкура – уругвайца в момент удара задел Брозович, однако свисток арбитра вновь промолчал, а апелляции игроков Юве ни к чему не привели.

На 80-й минуте Ювентус вышел вперед. Гонсало Игуаин завершил классную комбинацию с участием Роналду и Бентанкура. Сработали замены Сарри – 2:1 в пользу действующего чемпиона!

Мог сравнять счет все тот же Весино, однако проиграл дуэль голкиперу, который вовремя вышел из ворот. Это был последний опасный момент матча. 173-е в рамках чемпионата Дерби Италии завершилось победой Ювентуса.

Интер потерпел первое поражение в чемпионате и уступил Ювентусу первое место. У "бьянконери" 19 очков, у команды Антонио Конте осталось 18 пунктов. На третьей позиции Аталанта – у команды Руслана Малиновского 16 баллов.