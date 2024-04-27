Итальянец известен своими требованиями к работодателям, но уже более года находится в стороне от футбола, не получив подобающих предложений. Президент Наполи Аурелио Де Алурентис мечтает заманить Конте в свой клуб.

Милан уволит Пиоли и уже ищет нового наставника – у бывшего тренера по УПЛ преимущество над Конте

По информации TMW, "партенопейцы" подготовили трехлетний контракт, который принесет тренеру 6,5 миллионов евро в сезон. Это будет одна из самых высоких зарплат в Серии А. Больше зарабатывает только Массимилиано Аллегри, а также будет Симоне Индзаги, когда подпишет новый контракт с Интером.

Если же Конте не согласится, то у Наполи уже есть несколько альтернатив. Де Лаурентис обратится к Стефано Пиоли, Джан Пьеро Гасперини или Винченцо Итальяно.

Напомним, последнее место работы Конте был Тоттенхэм, откуда он ушел в марте 2023 года. Ранее он работал с Интером, Челси, Ювентусом, сборной Италии и другими клубами.